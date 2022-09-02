شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل كلمة "إزالة" من على حوائط مقبرة طه حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة القاهرة كلمة "إزالة" التى تم كتابتها على حوائط مقبرة عميد الأدب العربى طه حسين الموجودة بمنطقة مقابر البساتين، وذلك تأكيدا لما أعلنته محافظة القاهرة من نفى لخبر إزالة المقبرة.

وكانت محافظة القاهرة نفت ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة المحيطة بها، موضحة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

وفى السياق ذاته، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه لم يصدر قرار بازالة مقبرة عميد الأدب العربي الواقعة فى منطقة مقابر قرافة سيدي عبد الله بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة بجنوب القاهرة ولا تدخل ضمن اعمال التطوير التي تتم حاليا.