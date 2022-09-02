وزيرا قطاع الأعمال والقوى العاملة في لقاء موسع مع ممثلي العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل حسن شحاتة وزير القوى العاملة، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة التي تضم عمالا في شركات قطاع الأعمال العام.

تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين "الوزارتين"، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على حرص الوزارتين على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال.

وجاء في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الوزيرين استمعا إلى رؤية ممثلي العمال في عدد من الملفات، ومنها حماية الصناعة الوطنية، وموضوعات ذات الصلة بالملف العمالي.

وأكد الوزيران على أهمية دور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن حقوقهم وفقا للقانون مصانة، باعتبارهم طرف أساسي في عملية التنمية، وجنود للعمل و الإنتاج.​