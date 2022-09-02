وزير الطيران المدني يلتقي أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

التقى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة برئاسة محمد عيسى لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم العاملين بديوان عام وزارة الطيران، ووضع آليات جديدة للعمل تساعد على تطوير أداء العاملين في مختلف التخصصات.

ورحب وزير الطيران بأعضاء اللجنة مؤكداً على أهمية الدور النقابى في خدمة مصالح العاملين وبما تقدمه النقابة من خدمات متنوعة وأنشطة مختلفة للعاملين بالوزارة من خلال التكامل والتنسيق الفعال مع مختلف أجهزة الوزارة فضلًا عن تذليل العقبات التي قد تواجه العاملين.

وأكد وزير الطيران المدنى على أهمية العنصر البشري الذي يعد محركا للعملية الإنتاجية داخل منظومة الطيران المدني، موجها بضرورة الاهتمام بجودة الأداء ووضع أفكار جديدة ومبتكرة تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالوزارة.

ومن جانبهم قدم أعضاء اللجنة النقابية الشكر لوزير الطيران على هذا اللقاء، الذي يؤكد اهتمامه وتقديره للعمل النقابى ودور العاملين المحورى في منظومة الطيران حيث أشاد محمد عيسى رئيس اللجنة النقابية بالجهود التى يبذلها وزير الطيران المدنى واهتمامه بالعاملين، مشيرا إلى أن وزير الطيران طالب بضرورة التفاني فى العمل وبذل أقصى جهد من أجل رفع كفاءة أداء العمل داخل قطاع الطيران بما يسهم فى زيادة الموارد والإرتقاء بمنظومة الطيران المدني.