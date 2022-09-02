رئيس تنشيط السياحة يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الفيديو المسيء لمصر في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، تفاصيل الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أحد شوارع كندا، يظهر فيه أشخاص يرتدون عمة وجلباب صعيدي ويؤدون فقرة فنية على أنغام موسيقىية لأغنية الراحل عبدالحليم حافظ "سواح".

وأكد القاضي لمصراوي، عدم وجود أي صلة لوزارة السياحة أو هيئة تنشيط السياحة بالفيديو الذي انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تم تصويره بأحد شوارع مونتريال كندا.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة، منذ أن رصدت الفيديو تحركت على الفور وتم التواصل مع عدة جهات بكندا واتضح لنا أن هذا الحدث عبارة عن كرنفال سنوي تقيمه شركة كندية خاصة عن الأزياء والفنون الشعبية الخاصة بالدول

وأشار القاضي، إلى أن كندا تضم عددا كبيرا من المهاجرين ويتعاملون مع فرق فنية بكندا تضم كل الجنسيات ومنهم مصريين وليس مع أي جهة سياحية رسمية أو شركة سياحة وهما مسؤولين عن المنتج الذي قاموا به وليس للهيئة صلة بهذا الفعل.

وأكد أنه ليس لوزارة السياحة والآثار أو هيئة تنشيط السياحة مكتب خارجي في كندا وليس هناك أنشطة ترويجية في شكل المهرجانات والاحتفالات خارج مصر منذ 3 سنوات حينما ظهرت جائحة كورونا في مارس 2020.

وحول مقاضاة الشركة الكندية، أكد القاضي، أن الشركة لم تدع أنها تروج لمصر، لكن الشخص الذي قام بنشر الفيديو على السوشيال ميديا هو الذي نسبه لوزارة السياحة والآثار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الذى انتشر فى معظم شوارع كندا، مؤكدين أنه يسيىء لسمعة مصر السياحية ويضيع الجهود الترويجية للدولة، منتقدين هذا الأسلوب فى الدعابة والترويج للمقصد السياحى المصري.