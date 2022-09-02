وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة والأربعين من المعرض العام.. الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الثالثة والأربعين من المعرض العام وذلك يوم الأثنين المُقبل 5 سبتمبر 2022 بقصر الفنون.

يحضر الافتتاح أحمد رجب صقر القوميسير العام، والدكتور مدحت نصر رئيس لجنة الفرز والاختيار، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، ولفيف من الفنانين والنقاد.

وقال الدكتور خالد سرور في بيان صحفي: المعرض العام هو تظاهرة مهمة في المشهد التشكيلي المصري كل عام وبمثابة ركيزة أساسية للوقوف على أهم التجارب وأبرزها ومن خلال النقد والتحليل يضع الحدث الحركة التشكيلية أمام تقييم حقيقي وصادق.

وأضاف: يُعد المعرض فرصة أمام الجمهور لمشاهدة هذا العدد الكبير من الأعمال المتنوعة والتجارب المختلفة.

يُشارك في هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان "ذات مصر المعاصرة" 332 فناناً بعدد أعمال 452 عمل فني يمثلون كافة المجالات والاتجاهات الفنية.

كما تكرم الدورة المرتقبة (6) فنانين راحلين ممن تركوا بصمة فنية واضحة ومميزة في الحركة التشكيلية المصرية بعرض نماذج من أعمالهم وهم: الفنانة الراحلة جاذبية سري (1925 - 2021)، الفنان أحمد نبيل سليمان (1937 - 2022)، الفنان محمد سالم (1940 - 2022)، الفنان يحيى عبده (1950 - 2021)، الفنان محمد الطراوي (1956 - 2022)، الفنان أشرف الحادي (1968 - 2020).

وستستمر فعاليات الدورة الـ43 لمدة شهر بقاعات قصر الفنون بأرض دار الأوبرا المصرية يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ومن الخامسة حتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.