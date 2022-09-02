رقص وجلابية صعيدي.. السياحة تكشف حقيقة فيديو كندا المسيء لسمعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، حقيقة الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شوارع كندا، يظهر فيه أشخاص يرتدون عمة وجلباب صعيدي، وأخرى ببدلة رقص، ويؤدون فقرة فنية على أنغام موسيقىية لأغنية الراحل عبدالحليم حافظ "سواح".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" تم تصويره في أحد شوارع مونتريال بكندا، مؤكدين أنه يسيء لسمعة مصر السياحية ويضيع الجهود الترويجية للدولة، منتقدين هذا الأسلوب في الدعابة والترويج للمقصد السياحي المصري.

وأكد شريف لمصراوي، عدم وجود صلة لهيئة تنشيط السياحة بهذا الحدث، قائلًا: "مين قال إن ده تبع هيئة التنشيط؟ وكلها من أفراد، مافيش حاجة من الهيئة، وليس لهم علاقة بهم".

ونفى رئيس هيئة تنشيط السياحة، في تصريحات صحفية، وجود أي صلة لوزارة السياحة أو الهيئة بهذا الفيديو الذي انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد القاضي، على أن هيئة تنشيط السياحة لم تنظم أي فاعلية للترويج السياحي لمصر بالخارج منذ انتشار جائحة كورونا في مارس 2020، ولا يوجد مكاتب سياحية للهيئة بكندا منذ 7سنوات بعد قرار تقليصها ترشيدا للنفقات وكذلك لايوجد أي ترويج سياحي بالهيئة منذ أكثر من عشر سنوات.