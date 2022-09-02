ننشر أول صورة لمدفن الدكتور طه حسين بدون كلمة (إزالة) ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، إن المحافظة أزالت علامة "إكس" وكلمة "إزالة" من على مقبرة الدكتور طه حسين.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحافظة بيانات أكدت فيه عدم إزالة مقبرة عميد الأدب العربي وأن المدفن لا يقع في نطاق أعمال التطوير التي تجرى بالمنطقة.

وكانت محافظة القاهرة أبلغت أسرة عميد الأدب العربي بأنه تم حصر المدفن من قبل المحافظة، لكن لم يصدر بحقه قرار إزالة.

وعلق أحمد محمود أبوبكر، رئيس حي المقطم، في تصريح لمصراوي، على أنباء وجود مدفن الدكتور طه حسين في حي المقطم.

وقال أبوبكر، إن مدفن الدكتور طه حسين لا يوجد داخل حدود حي المقطم.

أين يقع مدفن الدكتور طه حسين؟

قالت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين، إن مدفن عميد الأدب العربي يقع في منطقة سيدي عبد الله بمنطقة التونسي.

منطقة التونسي بالخليفة

يقع حي الخليفة في منطقة جنوب القاهرة وهو بمثابة حلقة الوصل بين سكان أحياء البساتين والمعادي والسيدة زينب ووسط البلد (التحرير).

ويضم حي الخليفة 14 شياخة من أشهرهم (الإمامين - التونسي - الإباجية - عرب يسار - الصليبة - شيخون).

محور ياسر رزق

تنفذ الحكومة محور ياسر رزق بطول 7 كم ويربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

كما يصل بين محوري المشير والحضارات في الفسطاط حتى كورنيش النيل كما يربط المنطقة بالدائري والأوتوستراد.

ويبدأ محور ياسر رزق من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى وينتهي بشارع صلاح سالم والأوتوستراد بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة.