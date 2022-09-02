أبو العينين وقطاعات نادي سيراميكا كليوباترا ينعون شقيقة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بمزيد من الأسى، شقيقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتقدم أبو العينين، وقطاعات نادي سيراميكا كليوباترا الرياضية والإدارية، بخالص العزاء وصادق المواساة لـ"الخطيب" في وفاة شقيقته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر حساباته الرسمية، لينعى شقيقة محمود الخطيب.

جاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:"مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".