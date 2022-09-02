"خنقتها في الحمام".. النيابة تأمر بحبس طفلة متهمة بقتل صديقتها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة لعامة بجنوب الجيزة، بحبس طفلة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل صديقتها التي كانت تقيم معاها بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وطلبت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تدعي مريم من محافظة بورسعيد وكانت تقيم مع المتهمة في شقتها بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بندب أحد الاطباء الشرعيين لاجراء الصفة التشريحية؛ وإعداد تقرير باسباب وملابسات الوفاة؛ والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الصفة التشريحية.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة الطالبية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مريم أ أ، 16 سنة، وتنتمى لمحافظة بورسعيد، وبعمل التحريات تبين قيام صديقتها م و م، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي الصناعي، بخنقها حتى الموت داخل حمام الشقة المقيمين بها بعد قيام والدها بطردها من المنزل، وتم ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.