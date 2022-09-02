النيابة تحقق في وفاة شاب بالدقي.. والتحريات: جرعة مخدرات السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق ف وفاة شاب داخل شقته في منطقة الدقي.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن جرعة مخدرات زائدة السبب وراء وفاة الشاب.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بالدقي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الدقي، وعثر على جثة شاب، تبين مفارقته الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.