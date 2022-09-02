ضبط مدير شركة سياحة تُمرر المكالمات الدولية بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط مدير شركة سياحة تقوم بتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص في الجيزوة.

كما تم ضبط منظومة "كول سنتر" كاملة ومتصلة بالإنترنت عبارة عن( ١٠ أجهزة كومبيوتر بمشتملاتها - جهاز "لاب توب" - ٣ هواتف محمولة - ٣ جهاز تليفون أرضي - ٦ جهاز راوتر - ٦ سيرفر مجهز بمجموعة توصيلات مختلفة خاصة بإرسال وتلقي الاتصالات الدولية - مطبوعات خاصة بالشركة تشير لمزاولته العمل السياحي - قاعدة بيانات وأرقام هواتف لعملاء - مجموعة من السماعات الخارجية المستخدمة في إجراء الاتصالات).

وبالفحص تبين أن الشركة غير حاصلة على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، وتعمل في تسويق الخدمات السياحية عن طريق خدمة "الكول سنتر" وتمرير المكالمات الدولية عبر خدمات الإنترنت مستخدماً برامج التمرير بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.