مغشوشة.. ضبط مخزن للسجائر المهربة جمركياً ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مخزن للسجائر المحلية والمهربة جمركياً مجهولة المصدر والمغشوشة والمقلدة، لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب في أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قد أكدت قيام مالك مخازن لتجارة السجائر، كائنة بنطاق محافظة بني سويف، بالاشتراك مع والده وشقيقه، بتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية والمهربة جمركياً مجهولة المصدر والمغشوشة والمقلدة، لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب في أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك، مما يضر بالاقتصاد المصري.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف، تم استهداف المخازن المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (609 آلاف عبوة سجائر - 51073 عبوة معسل - 125 ألف دفتر أوراق لف السجائر "بفرة").