شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تدريب الشباب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة ضمن برنامج مودة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث ، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 26 أغسطس إلي 2 سبتمبر ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يطلق حزمة من التدريبات المتخصصة للمخطوبين في٤ محافظات، وينفذ 11 تدريب بمراكز الشباب في 6، وينفذ ورش اعداد مدربين من أعضاء هيئة تدريس جامعة الوادي الجديد.

- التضامن الاجتماعي تنتهى من برنامج تدريب المدربين المركزيين لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية لتاهيل قيادات حملات التوعية بالغربية والمنوفية وكفر الشيخ.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تدعم مبادرة البنك التجاري الدولي "قادر باختلاف" من أجل تمكين أصحاب الهمم" في حفلة تكريم المتدربين، وتؤكد ان الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا بتمكين ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة اجتماعياً واقتصادياً.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع قيادات ومستشاري الوزارة لمناقشة سبل تفعيل صندوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقة واليات العمل به استعدادا للعرض على دولة رئيس الوزراء.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تطور المنصة الوطنية لتطوير قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين والخدمات المقرر تقديمها من خلال المنصة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يحتفل بختام معسكر إعداد 150 متطوع جديد من طلبة جامعة حلوان ويعلن تعافي 100 مريض إدمان بمركز العزيمة بمطروح، ويكثف فصول محو الأمية بمراكز العزيمة لتأهيلهم لعمليات الدمج في العمل والمجتمع.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينتهي دراسة "ادمان المستنشقات والمخاطر الصحية المرتبطة بإساءة استخدامها"، بهدف التعريف بالمشكلة وتطوير برامج الوقاية والعلاج.

- القباج تشارك في إطلاق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي لجامعة الدول العربية والإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين 2022.

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- التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة بوفد يمثل 45 شابا من مختلف القطاعات ومعرضا للأسر المنتجة التراثية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا مع فريق الحماية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة مسئوليات الوزارة نحو تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وتطلع على نتائج برنامج تكافل وكرامة.

- التضامن الاجتماعي تمد أواصر التعاون مع اعضاء النادي الثقافي المصري الامريكي والألماني والفرنسي لتحفيز المصريين بالخارج على دعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية وفي قرى حياة كريمة.

الثلاثاء

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتؤكد ان اجراء المسح بجهود وموارد وطنية يُعتبر من أهم الاعمال الوطنية نحو رسم سياسات تنموية حقيقية ترد على الفجوات القائمة.

- تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور محافظ مطروح ومدير صندوق مكافحة الادمان مركز العزيمة يحتفي بتعافي 100 مريض ادمان.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المنسق العام للاتحاد العربي للتطوع والمنسق الاعلامي للاتحاد لتتلقى دعوتها لدولة البحرين للاحتفال بفوزها بجائزة الشيخ عيسى آل خليفة للتطوع هذا العام.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تفاصيل تطوير المنصة الاليكترونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

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- وزيرة التضامن الاجتماعي تتلقى تقريرًا عن جهود مشروع "2 كفاية" والبرنامج يحقق 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية لمليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل".

- فريق التدخل السريع ينفذ دورة تدريبية لرؤساء الفرق في كافة محافظات الجمهورية لتطوير رصد الأطفال والكبار في خطر وتحسين منظومة تلقى البلاغات والتعامل معها.

- الانتهاء من برنامج "تدريب المدربين لبرنامج وعي" في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح لإعداد مثقفين مجتمعيين لنشر الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية.

- رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات الاجتماعية بمجمع "تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن، والقباج تستعرض أنشطته الطفولة المبكرة وتنمية وعي الأسرة والتأهيل لذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي والتأمين الاجتماعي.

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تبدأ اختيار قادة فرق التطوع الاجتماعي، ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي تبدأ مسابقة "أنا الألفة" لاختيار قائد لفريق التطوع.

- التضامن الاجتماعي تجدد عهدها بإعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

- في إطار تحقيق التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب كلية البنات علوم جامعة الأزهر.