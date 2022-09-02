شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى ينفى مقتل وإصابة 4 جنود فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الجمعة، مقتل جندى وإصابة 3 آخرين فى محافظة الأنبار غرب البلاد.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها تنفى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن مقتل جندى وإصابة 3 آخرين بانفجار انتحارى فى قضاء راوة غرب محافظة الأنبار.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد بمقتل وإصابة أربعة منتسبين بالجيش؛ إثر تفجير انتحاري خلال عملية تفتيش في صحراء راوة في محافظة الأنبار.