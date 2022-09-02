كفاية تسخين في الستات.. ياسمين عز: "الأُم دورها تهتم بزوجها وأولادها وتعرف محتاجين إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استنكرت الإعلامية ياسمين عز، ما ردده البعض خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الأسرة المصرية، بقولها:"واحدة بتقول الست مش ملزمة تطبخ لجوزها وواحدة تانية تقول إن الست مش مجبرة تربي عيالها".

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الناس بقالها كام يوم بيتكلموا عن تصريحات وتريندات غريبة والحقيقة عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده ولا أهالينا.. ما تسيبوا الستات في حالهم يا جماعة، سيبوهم يشوفوا بيوتهم وياخدوا بالهم من أجوازهم وولادهم هما مضايقينكم في إيه؟.. لو الأم مش هي اللي ربت وطبخت وذاكرت واهتمت ببيتها وولادها أمال مين المفروض يعمل كده؟"

وتابعت: "واللي بيقولوا كده مين اللي رباكم ومن اللي كبركم ومين كان بيعملكم الأكل في البيت؟.. أرجوكم كفاية تسخين في الستات وكلام في الأي كلام عشان تبقي تريند وخلاص.. الشيء الأغرب من كده إن نفس اللي بيقولوا التصريحات دي هما الناس اللي بعد كده يرجعوا يقولوا هي نسبة الطلاق زادت ليه؟

واستطردت: نسب الطلاق زادت وهتزيد بسبب كلامكم وإننا بقينا ننسى أصلنا وعاداتنا وتقاليدنا والأساسيات اللي كلنا اتربينا عليها في بيوتنا ومن أمهاتنا وبقينا نقول كلام مش متعارف عليه.

ووجهت رسالة للفتيات بقولها: "رسالتي لكل بنت أو ست بتتفرج علينا ربوا عيالكم زي ما أمهاتكم ربوكم وزي ما أمتهاكم اتربوا ومتسمعوش كلام أي حد ومتخربوش بيتكم بإيدكم.. دور الأم معروف وأمهاتنا معروفين عملوا إيه معانا وهي دورها إنها تهنن وتدلع وتهتم بأولادها وجوزها وتعرف محتاجين إيه ويتمنوا إيه وتعمله".