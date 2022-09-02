فصل الخريف وقمر الذرة.. أبرز ظواهر سبتمبر الفلكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام لطفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية التي تحدث خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحًا أنه تتراءى الكواكب الثلاثة (المريخ والمشترى وزحل) مجتمعة الساعة 11:00 مساءً تقريبًا وحتى غروب زحل الساعة 3:45 صباحًا تقريبًا في أول الشهر، ثم عند الساعة 1:50 تقريبًا في نهاية الشهر.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على "فيس بوك": يتراءى مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (الطير/ النسر الطائر - فيجا/ النسر الواقع - دنيب/ ذنب الدجاجة) طوال شهر سبتمبر عند دخول الليل وحتى غروب فيجا الساعة 3:20 صباحا تقريبا في اول الشهر، ثم عند الساعة 1:30 تقريبا في نهاية الشهر وتتراءى مجموعة العقرب ومجموعة القوس (براد الشاي) باتجاة الجنوب عند دخول الليل وحتى غروب العقرب الساعة 10:30 مساءا تقريبا، بينما تتقدم مجموعة الجبار الشهيرة في السماء لتشرق الساعة 1:30 صباحا في اول الشهر، ثم عند منتصف الليل تقريبا في نهاية سبتمبر.

3 سبتمبر - القمر وانتاريوس

يقترن القمر مع النجم الأحمر انتاريوس (قلب العقرب) حيث يظهر اسفل القمر عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 10:20 مساءً تقريبًا.

6 سبتمبر - المريخ والدبران

يقترن كوكب المريخ مع نجم الدبران (عين الثور) المائل لونه الى الحمرة حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما الساعة 11:00 مساء تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي .

8 سبتمبر - القمر وزحل

يقترن القمر مع كوكب زحل عند دخول الليل في ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء حتى غروبهما الساعة 4:00 صباحا تقريبا من فجر اليوم التالي .

10 سبتمبر - اكتمال القمر (بدر شهر صفر)

يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز كامل استدارة قرص القمر في هذه الفترة دون اجهزة ، اما ذروة البدر الكامل فستكون في 10 سبتمبر بإذن الله حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.7 %

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف باسم هارفست مون Harvest Moon ، وهو البدر الذي يسبق وقت الاعتدالين من كل عام، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

11 سبتمبر - القمر والمشترى

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) عند شروقهما الساعة 7:10 مساءا تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي

15 سبتمبر - القمر وبلايدس

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades الاخوات السبع (الثريا) عند شروقهما الساعة 9:30 مساءً تقريبا ويظلا بالسماء حتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي

16 سبتمبر - نبتون في التقابل مع الشمس ..

سيكون الكوكب العملاق الأزرق نبتون في وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ولذلك سيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام ، وهو أفضل وقت لمشاهدة نبتون وتصويره، ونظرا لبعد نبتون الشديد عن الأرض، سيظهر الكوكب كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات الصغيرة والمتوسطة.

17 سبتمبر - القمر والمريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ عند شروقهما الساعة 10:15 مساءا في ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء حتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

20 سبتمبر - القمر وبولوكس

يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأمان ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

23 سبتمبر- الاعتدال الخريفي

تكون ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا في هذا اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية .. علما بان الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي .. ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء فلكيا) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.

25 سبتمبر - القمر الجديد (محاق ربيع الاول)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

26 سبتمبر - المشتري في التقابل مع الشمس

سيكون كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ولذلك سيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام ، وهو أفضل وقت لمشاهدة المشتري وأقماره الاربعة الكبيرة وتصويرها.

30 سبتمبر- القمر وانتاريوس

يقترن القمر مع النجم الاحمر انتاريوس (قلب العقرب) للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث يظهر هلال القمر عن يمين انتاريوس عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 8:30 مساء تقريبا.

وشدد "تادرس" على أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .