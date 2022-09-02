وزير الأوقاف: الوزارة تمضي قدمًا في إعمار بيوت الله مبنى ومعنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تمضي قدمًا في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 17 مسجدًا في ست محافظات (المنوفية، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وبني سويف).

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، اليوم، سيارات اللحوم وتوزيع الدفعة الخامسة من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، بواقع 2 طن؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه 10 أطنان من صكوك الأضاحي، وليصل إجمالي ما تم توزيعه من أضاحي وإطعام خلال عام نحو مائة طن على الأسر الأولى بالرعاية، حيث أشاد محافظ المنوفية بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن المشروع متميز شكلًا ومضمونًا وأداءً، ويستهدف المستحقين الحقيقيين بعزة وكرامة.

وقدَّم وزير الأوقاف الشكر إلى محافظ المنوفية على هذه الدعوة الكريمة التي تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية وجميع المؤسسات الوطنية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق بصكوك الأضاحي والإطعام، أكد وزير الأوقاف أنه ضمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توزيع لحوم الأوقاف على مدار العام ضمن برنامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التضامن الاجتماعي، فإنه يتم ابتداءً من أول سبتمبر التوزيع على 100 ألف أسرة شهريًا، وستصل إليهم اللحوم حيثما كانوا.

كما بيَّن وزير الأوقاف أن هناك خطة متكاملة لبناء الفكر المستنير لدى جميع الأئمة والواعظات من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة.

وثمَّن محافظ المنوفية الدور الريادي لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في إعمار بيوت الله (عز وجل) على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في المساهمة في مشاريع النفع العام التي تقام في قرى الريف المصري بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، كما أشاد بدور وزارة الأوقاف المجتمعي في دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلها تحقيقًا لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي، وخاصة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام.