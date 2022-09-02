مقبرة طه حسين.. أول تعليق من محافظة القاهرة على أنباء الإزالة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

كذّبت محافظة القاهرة، ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة مقبرة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في بيان لها، الجمعة، أنه لم يصدر قرارا بإزالة مقبرة الدكتور طه حسين الواقعة في منطقة مقابر "سيدي عبد الله" بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد "ابن عطاء الله السكندري" في نطاق حي الخليفة بجنوب القاهرة، موضحة أن هذه المنطقة لا تدخل ضمن أعمال التطوير التي تتم حاليا في حي الخليفة.