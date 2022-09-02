وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد "العفيفى" بتكلفة 7 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون مسجد "العفيفى" بقرية ميت عفيف بمركز ومدينة الباجور، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه .

وشهدا الوزير والمحافظ شعائر صلاة الجمعة بمسجد العفيفى، وألقى الوزير خطبة الجمعة تحت عنوان " آيات الاعتبار في القرآن الكريم "، موضحاً بأن الاعتبار من أعظم صفات المؤمنين وأخص مزايا المتقين وأهل الإعتبار هم أصحاب النظر الثاقب والقلب الخاشع، مشيراً إلى أن ديننا الحنيف قد أولى عناية خاصة بإعمال العقول وحثنا على الاعتبار والتدبر والتأمل وجعلها من أجل العبادات وأفضل الطاعات وحذر من تعطيل الإنسان للحواس التى يستقى من خلالها معرفته ورؤيته، مؤكداً أن القرآن الكريم قد دعا أتباعه إلى الاعتبار والتفكر بآيات الله عز وجل ومنها تعاقب الليل والنهار واختلاف أحواله وتقلب أجوائه بما في ذلك عظة لأصحاب البصائر النافذة وعبرة لأهل العقول الواعية، فضلا عن المنافع التى أودعها الخالق في الأنعام لينتفع بها بنو الإنسان وأنه يسقينا من ضروع الأنعام لبناً خالصاً نقيا مع أنه يخرج من بين ما يحتويه البطن من فضلات.

وقال وزير الأوقاف إن القرآن الكريم حافل بالكثير من الآيات والعبر وقصص الأنبياء وأخبارهم و التى تدعو إلى الاعتبار بمصائر الأمم السابقة والاتعاظ بما عوقبوا به بسبب مخالفتهم أمر ربهم، مؤكدا أهمية الإعتبار والتفكير والتدبر وأن نأخذه منهجاً للحياه لما له من أثر طيب في تقوية الإيمان وتوسعة المدارك وجلب محبة الله والخوف منه والرجاء في عفوه ورحمته، داعياً المولى عزوجل أن يجعلنا من أولى الألباب وأهل البصيرة والإعتبار وأن يحفظ بلادنا الحبيبة بالأمن والإستقرار.

من جانبه، قدم المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون الشكر للقائمين على هذا الصرح الديني العريق، معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيه اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الديني، مشيدا بحجم الأعمال المنفذة بالمسجد والذي يعد طرازاً معماريا متميزا وفريدا وفق أحدث التصميمات المعمارية الحديثة وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في ظل رؤية القيادة السياسية.

وثمن المحافظ دور وزارة الأوقاف في المساهمة في منح الأراضى لإقامة مشروعات ذات النفع العام بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مشيدا بالدور المجتمعي للوزارة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى وذلك فيما يخص مشروع صكوك الأضاحي الرائد.

وقدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ المنوفية على هذه الدعوة الكريمة والتي تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة المنوفية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أهمية دور الوزارة في إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث تم اليوم افتتاح 17 مسجداً على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه بناءً على تكليفات القيادة السياسية بشأن توزيع الصكوك على مدار العام ضمن برنامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى سيتم ابتداءً من أول سبتمبر الحالى التوزيع على 100 ألف أسرة شهرياً وسيصل إليهم اللحوم إلى مختلف مواقعهم .

يذكر أن مسجد " العفيفى" بمركز الباجور يعد مسجداً تاريخياً وقد أسس بالقرن السابع عشر في عام (1735) م ، وقد مر المسجد بعدة مراحل إنشائية مختلفة وتم توسعته وترميمه بعام (1972) م وصولاً إلى مرحلة إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية عام (2021)م تحت إشراف وزارة الأوقاف وبتكلفة تقدر بـنحو 7 ملايين جنيه ، ويتكون المسجد من دورين على مساحة (550)م2 ، ويعتبر هذا المسجد أقدم مساجد القرية وثاني المساجد ضما للأوقاف بمحافظة المنوفية عام (1903).​