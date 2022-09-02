إصابات ووفيات.. بيان من السكة الحديد بشأن اصطدام قطار بميكروباص بالشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء مسير قطار رقم ١٧٥ ركاب ابوكبير/ الصالحية صباح اليوم، فى المسافة ما بين فاقوس وأكياد بالكيلو ٢٠/٨٠٠، فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم(٧٩٤٥ وهج) تعبر السكة من مكان غير شرعى وغير معد للعبور رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو ٢١/٦٠٠ مزلقان أكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان الغير معد للعبور، وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام بها.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، إلى أنه أدى ذلك إلى وجود إصابات ووفيات وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية فى حينه وتم القبض على سائق الميكروباص أثناء محاولته للهروب.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر أكثر من مرة، وكان آخرها بتاريخ 3/8/2022 إلا أن الأهالى وسائقى المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر الغير قانونية مرة أخرى

ومنها هذا المعبر الغير شرعي وغير قانوني رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو ٢١/٦٠٠ مزلقان أكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المعبر الغير شرعي.

وأهابت، بقائدى المركبات والأهالى باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية، وعدم فتح المعابر الغير شرعية عند إغلاقها من الجهات المختصة حتى لا يتسبب ذلك في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.