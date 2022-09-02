ظهور جن على سطح.. الداخلية تكشف حقيقة ما حدث بمنزل دجال الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور "جن" أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراق المنزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30 / 8 /2022 تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالسير عاري الجسد وفي حالة هياج ويقوم بإلقاء الحجارة على المارة ممسكاً بيده سلاح أبيض سكين، وأثناء محاولة الأهالي تهدئته قام بالدلوف داخل مسكنه وإضرام النيران به.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وأمكن السيطرة على الحريق المحدود بمدخل المسكن وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وتبين أنه "مهتز نفسياً".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.