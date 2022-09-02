جريمة داخل مسجد.. ضبط بطل فيديو سرقة موبايل من شخص أثناء الصلاة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بأحد المساجد بالقليوبية أثناء آداء فريضة الصلاة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بأحد المساجد الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء آداء الصلاة.

وبالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وقام بالإرشاد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.