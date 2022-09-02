"الحقوني أنا محبوسة".. الأمن يكشف تفاصيل تعرض فتاة للضرب من قبل والديها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى الفتيات لتعرضها للضرب من قبل والديها.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (أنا محبوسة وبنضرب عنواني دموه مركز دكرنس الشيخ على شارع مسجد الرحمن إلحقوني) ومرفق به صورتين لفتاة يظهر بها كدمات بالوجه.

بالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر المنشور المشار إليه (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) مصابة بكدمات بالوجه، وبسؤالها اتهمت (والديها، مقيمان بذات القرية) بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها.

وبمواجهه والديها اعترفا بارتكاب الواقعة نظراً لخلافات عائلية لاعتياد المجنى عليها بالتأخر في العودة للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.