شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق ، حيث أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.

وفى نفس السياق، يواصل موقع التنسيق إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية، المستنفذين للرغبات والمتخلفين عن تدوين الرغبات خلال أيام المرحلة .