شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بولاية هرات الأفغانية إلى 28 قتيلا و45 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أفغانية، إن عدد الضحايا الذى سقطوا نتيجة هجوم على المصليين داخل مسجد بولاية هرات غرب أفغانستان، ارتفع إلى 28 قتيلا و45 جريحا.

وكشفت حركة طالبان، عن مقتل أحد قادتها وهو "مجيب الرحمن أنصاري"، في انفجار وقع داخل مسجد جامع أثناء أداء صلاة الجمعة بولاية هرات، غربي أفغانستان.

وأعربت الحركة في بيان، عن حزنها الشديد على ما وصفته بـ"استشهاد الشيخ"، وتتوعد الواقفين خلف الحادثة بالعقاب الشديد.