شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه للمتوفى.. التضامن تعلن صرف تعويضات لضحايا حادث قطار الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الشرقية، انتقال فريق من مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، إلى مستشفى فاقوس المركزي؛ للاطمئنان على المصابين جراء وقوع حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص بالقرب من مزلقان قرية إكياد البحرية، الذى أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين بكدمات وإصابات بالغة جراء الحادث.

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الشرقية، على أن فرق المديرية تعمل على التواصل مع أسر الضحايا؛ تمهيدًا للبدء فى صرف مساعدات مالية لهم.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الشرقية، أن المساعدات المالية المقرر صرفها لأسر الضحايا عبارة عن 50 ألف جنيه لكل أسرة فقدت عائلها، و25 ألف جنيه للأسرة التى فقدت أحد أفرادها، منوهًا كذلك بأنه سيتم صرف مساعدات للمصابين حسب المدة التى يقضيها المصاب فى المستشفى جراء الحادث، وذلك من خلال تقديم خطاب مُعتمد من المستشفى.

أسفر حادث اصطدام القطار رقم 175 فى خط أبو كبير – فاقوس – الصالحية بسيارة ميكروباص تُقل 14 راكبًا، الذى وقع أمام قرية إكياد البحرية التابعة لمركز فاقوس أثناء عبور قائد السيارة بالمخالفة من طريق غير مُخصص لعبور السيارات، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثث المتوفين تحت تصرف جهات التحقيق.