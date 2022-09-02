شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تصدر بيانا عن أسباب حادث قطار الصالحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها أنه أثناء مسير قطار رقم 175 ركاب أبوكبير/ الصالحية صباح اليوم فى المسافة ما بين فاقوس واكياد بالكيلو 20/800 فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم(7945 وه ج) تعبر السكة من مكان غير شرعى وغير معد للعبور رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان الغير معد للعبور وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام بها مما أدى إلى وجود إصابات ووفيات وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية فى حينه وتم القبض علي سائق الميكروباص اثناء محاولته للهروب.

وأشار البيان الى أنه سبق و قد قامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 3/8/2022 إلا أن الأهالى وسائقى المركبات يقومون برفع الحواجز، وفتح تلك المعابر الغير قانونية مرة أخرى ومنها هذا المعبر الغير شرعي وغير قانوني رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 21 /600 مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المعبر غير الشرعى.

وتهيب الهيئة قائدى المركبات والأهالى باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديديه وعدم فتح المعابر الغير شرعية عند اغلاقها من الجهات المختصة حتى لايتسبب ذلك في ازهاق الارواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.