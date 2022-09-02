شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تصدر بيانا عن أسباب حادث قطار الصالحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأشار البيان الى أنه سبق و قد قامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 3/8/2022 إلا أن الأهالى وسائقى المركبات يقومون برفع الحواجز، وفتح تلك المعابر الغير قانونية مرة أخرى ومنها هذا المعبر الغير شرعي وغير قانوني رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 21 /600 مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المعبر غير الشرعى.
وتهيب الهيئة قائدى المركبات والأهالى باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديديه وعدم فتح المعابر الغير شرعية عند اغلاقها من الجهات المختصة حتى لايتسبب ذلك في ازهاق الارواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.