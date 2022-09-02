شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 5 سنوات.. حقوق حلوان تستأنف قبول دارسين بدبلومات الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر
كما تتيح كلية الحقوق بجامعة حلوان الدراسات العليا فى دبلوم القانون الدولى ودبلوم قانون التجارة والاستثمارات الدولية ودبلوم الإجراءات القضائية ودبلوم التشريعات الاجتماعية ودبلوم قانون القضاء، ودبلوم التشريع الضريبى ودبلوم العلوم الإدارية ودبلوم التحكيم ودبلوم التشريعات الصحية والبيئة ودبلوم القانون المدنى.
وتوفر الكلية دبلومات الدراسات الفنية وتضم دبلوم الدراسات العليا فى التحكيم فى المنازعات الوطنية والدولية ودبلوم الدراسات العليا العليا المهنى فى عقود الانشاءات ودبلوم الدراسات العليا المهنى فى القانون الرياضى ودبلوم الدراسات العليا المهنى فى القانون الطبى والصيدلى.
واكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أنه تعديل لائحة الدراسات العليا وتم الحصول على قرار وزارى بتدريس الدبلومات بكلية الحقوق جامعة حلوان بعد توقف دام 5 سنوات.