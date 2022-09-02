شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 5 سنوات.. حقوق حلوان تستأنف قبول دارسين بدبلومات الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان بقيادة الدكتورة أمل لطفى عن قبول دارسيين بدبلومات الدراسات العليا للحاصلين على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها فى التخصصات التالية أولا دبلومات الدراسات العليا الأكاديمية وتضم دبلوم القانون الخاصة ودبلوم القانون العام ودبلوم الشرعية الإسلامية ودبلوم العلوم الاقتصادية والمالية ودبلوم العلوم الجنائيه ودبلوم فلسفة القانون وتاريخه.

كما تتيح كلية الحقوق بجامعة حلوان الدراسات العليا فى دبلوم القانون الدولى ودبلوم قانون التجارة والاستثمارات الدولية ودبلوم الإجراءات القضائية ودبلوم التشريعات الاجتماعية ودبلوم قانون القضاء، ودبلوم التشريع الضريبى ودبلوم العلوم الإدارية ودبلوم التحكيم ودبلوم التشريعات الصحية والبيئة ودبلوم القانون المدنى.

وتوفر الكلية دبلومات الدراسات الفنية وتضم دبلوم الدراسات العليا فى التحكيم فى المنازعات الوطنية والدولية ودبلوم الدراسات العليا العليا المهنى فى عقود الانشاءات ودبلوم الدراسات العليا المهنى فى القانون الرياضى ودبلوم الدراسات العليا المهنى فى القانون الطبى والصيدلى.

واكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أنه تعديل لائحة الدراسات العليا وتم الحصول على قرار وزارى بتدريس الدبلومات بكلية الحقوق جامعة حلوان بعد توقف دام 5 سنوات.