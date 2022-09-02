شكرا لقرائتكم خبر عن 110 أوراق علمية.. السيرة الذاتية لرئيس أكاديمية البحث العلمى بعد التجديد له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتجديد له رئيسا للأكاديمية.

والدكتور محمود محمد صقر من مواليد إبريل 1965، حصل على درجة الدكتوراه عام 1995 من جامعة طنطا، وحصل على درجة الأستاذية عام 2006، وهو أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومى للبحوث.

وشغل صقر العديد من المناصب القيادية بمنظومة البحث العلمى منها مدير مشروع (الطريق إلى نوبل)، ورئيس شعبة الهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ مايو 2012، وعلى المستوى الإقليمى، يشغل منصب الأمين العام لرابطة التقانات الحيوية باتحاد مجالس البحث العلمى العربية.

وللدكتور محمود صقر أكثر من 110 أوراق علمية منشورة فى مجلات علمية متخصصة محلية وعالمية، وكتابان، وهو الباحث الرئيسى لعشرة مشروعات بحثية دولية ومحلية، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزتى المركز القومى للبحوث للتشجيع العلمى والتفوق العلمى، ورئيس تحرير مجلتى الهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للهندسة الوراثية، وأشرف على 30 رسالة ماجستير ودكتوراه، وتولى مسئولية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اعتبارا من أبريل 2014.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، قدم التهنئة إلى الدكتور محمود صقر بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.