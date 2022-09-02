شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم لبرنامج مبادرة منح الدراسات العليا للمهنيين ﻟﻠﻌﺎم الدراسى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن تنفيذ برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويهدف البرنامج إلى توفير منح دراسية تشمل (تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر)، وكذلك رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية، وبعض الأماكن للقطاع الخاص، من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين أدائهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل؛ للمُساهمة فى رفع مُعدل النمو الاقتصادى المصرى، علمًا بأن هذه المنح مُتاحة للذكور والإناث وذوى الهمم، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 17 أكتوبر 2022.

وتشمل المجالات العلمية لهذه المنحة: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).

وأشار الإعلان إلى ضرورة تعيين ﻣﻨﺴﻖ بكل ﻣﺆﺳﺴﺔ للتواصل ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت للتنسيق بشأن هذه المنحة، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤُﻘﺘﺮحات البحثية واﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣُﺮﺷﺢ، وذﻟﻚ فى ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه 17 أكتوبر المقبل، مع التزام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

وﺳﯿﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤُﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔﮭﻢ للمُقترح اﻟﺒﺤﺜﻲ.

وللمزيد من المعلومات حول خطوات التقدم والمستندات ونماذج التقدم المطلوبة لهذه المنحة وشروطها، يمكن الدخول على الموقع التالي:

https://bit.ly/cdm-usaid-2022