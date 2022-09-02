شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادى الجديد تنهى استعدادها للعام الجامعى والكشف الطبى 4 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على متابعة جاهزية مختلف كليات الجامعة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لإستقبال الطلاب للجدد والقدامى لبدء العام الجامعي 2022 -2023.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الثمانى وذاك وفق الموعد المقرر له أول أكتوبر القادم، وذلك مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة الثمانى وهى الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى والعلوم والزراعة والتربية والآداب والتربية الرياضية.

وقال رئيس الجامعة أن الجامعة وضعت جدول لإجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بدء من الرابع من سبتمبر الجارى وفق الجدول الموضوع من قبل شئون التعليم والطلاب وذلك بمقر كلية الطب البشرى لطلاب الخارجة وباريس والطلاب من المحافظات الأخرى ومقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة تسيهلا على الطلاب من مشقة السفر والإنتقال إلى مقر الجامعة بمدينة الخارجة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد فقد بدأ الإستعداد وصيانة المدن الجامعية مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم العمل على الإنتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم والتطوير الشامل في بعض مبانٍ المدن الجامعية؛ وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة حريصة على توفير احتياجات العملية التعليمية وتجهيز كافة القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن حسن سير العملية التعليمية، وكذلك الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية فى العام الدراسي الجديد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية تستقبل الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لعملية التقديم للمدن الجامعية في الفترة من 6 أغسطس وحتى 5 سبتمبر الجارى.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه فيما يتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة، فأكد على توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة مناسبة لظروفهم مما يساعدهم على تيسير العملية التعليمية لهم.