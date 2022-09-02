وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ديمترى كامانين مُنسق العلاقات الدولية بالمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فى بداية اللقاء، قدم مُنسق العلاقات الدولية بالمعهد المُتحد للعلوم النووية التهنئة للدكتور أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على التعاون الدولى مع الدول الصديقة فى مجال البحث العلمي؛ للمعاونة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر وروسيا على مدى سنوات طويلة فى مجالات مختلفة، خاصة البحث العلمى، وتحديدًا فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، مثمنًا التعاون القائم بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية فى هذا الصدد.

وأشار عاشور إلى أهمية بناء قُدرات شباب الباحثين عن طريق تدريبهم على أحدث التقنيات العلمية؛ وذلك من خلال الاحتكاك بالمدارس العلمية المُتقدمة، مؤكدًا أن الاستثمار فى الشباب يُمثل واحدة من أهم توجهات الدولة المصرية.

وناقش الاجتماع آليات تفعيل اتفاقية التعاون مع المعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية فى مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وتطرق الاجتماع إلى ترقية وضع مصر فى عضوية المعهد من عضو مشارك إلى عضو كامل، وبحث استضافة مصر لاجتماع المفوضين من الدول الأعضاء بالمعهد فى نوفمبر القادم.

كما تناول الاجتماع إجراءت سفر المجموعة الثانية من طلاب المدارس فى المرحلة العمرية من 15-16 سنة المُنتمين لجامعة الطفل والمتفوقين فى الفيزياء إلى المعهد المُتحد للعلوم النووية، خلال شهر سبتمبر الجارى، والذى يأتى ضمن خُطة متكاملة تتبناها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للنهوض بالعلوم الأساسية، وخاصًة الفيزياء والرياضيات، ودعم النوابغ.

وفى ختام الاجتماع، تلقى الوزير دعوة من ديمترى كامانين لمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى فى حضور فعاليات التدريب التى ينظمها المعهد لعدد من الخبراء، والساسة، وصناع القرار من الدول الأعضاء؛ للوقوف على ما يشهده المعهد تطورات فى البنية البحثية والفرص العلمية المُتاحة لديه.