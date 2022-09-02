شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ً وجاءت كالتالى:- وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ً وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 11جنيها . ‏‎‏‎- الجزر بـ 9جنيهات . ‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه . ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيه. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها - فاصوليا 15‎ جنيها. ‏- - بامية 27‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.