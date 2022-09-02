أخبار مصر

مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 فى انقلاب أتوبيس بطريق السويس - العين السخنة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 فى انقلاب أتوبيس بطريق السويس - العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 50 شخصا في حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس - العين السخنة، وتلقي الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب اتوبيس سياحي رقم يحمل لوحات س أ د 182 ناحية العين السخنة كان في طريقه إلى أحد الشواطئ.

 

على الفور، تم توجيه 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين، وبلغ عدد الضحايا فى الحادث 5 ، بينما بلغ عدد المصابين 50 مصاباً.

 

ورفعت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ لاستقبال المصابين في الحادث.

 

وتابع الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات المشرف على مستشفي السويس العام إجراءات تسكين الحالات المصابة جراء الحادث.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا