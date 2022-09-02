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نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة

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القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التنسيق الإلكترونى نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات" بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى والثانية للتنسيق، وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى هنا

 

وكانت أكدت وزارة التعليم العالى أن  مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.

 

وأوضح مكتب التنسيق، أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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