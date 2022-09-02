أخبار مصر

"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدًا فى المحافظات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدًا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 126 ) مسجدًا، منها ( 108 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18) مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

مديرية أوقاف المنوفية

1. العفيفي- ميت عفيف - الباجور

2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم

3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم

مديرية أوقاف البحيرة

4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص

5. القلاو - عزبة القلاو - قافله - أبو حمص ثان

6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار

7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور

8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير

 

مديرية أوقاف سوهاج

9. النور الشيخ زين الدين – طهطا

10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام

11. آل حماد الكبير ( الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم ) – أولاد إسماعيل المراغة

مديرية أوقاف المنيا

12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس

13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا

14. الفطاطرة – الروضة - مطاي

مديرية أوقاف قنا

15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا

مديرية أوقاف بني سويف

16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر

17. التقوى – بني هاني - إهناسيا

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا