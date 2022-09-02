شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. رابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الـ 12 المنبثقة من الجامعات الحكومية، وذلك لطلاب الثانوية العامة.
وسجلت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية :
الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.
طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.
العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.
الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.
العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.
العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.
التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.
الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.
التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.
الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.
الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.
الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.
الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.
الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.
التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.