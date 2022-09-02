شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استكمال الخط الثالث للمترو على رأس الأولويات بخطة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الهيئة القومية للأنفاق علي رأس أولوياتها خلال السنه المالية 2022/2023،استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة)، بتكلفة نحو 53,7 مليار جنيه، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).

تأتي هذه المشروعات في إطار الرؤية التنموية لقطاع النقل التي تتخطي مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفہوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على المستوى الإقليمي والدولي.

وجاءت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استحواذ الهيئات الاقتصادية علي الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل، وفي مقدمتها القطار الكهربائي، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.