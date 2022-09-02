حدث ليلا| قصة استغاثة فتاة من الدقهلية.. وتصريحات بايدن عن ترامب وأنصاره

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

"الحقوني بموت".. تحرك عاجل من الداخلية في واقعة "استغاثة فتاة الدقهلية" (صور)

تحركت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية إلى منزل الفتاة "ر. ع"، التي تفاعل الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع استغاثتها من تعرضها للعنف الأسري واحتجازها داخل منزلها بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس.

"كانت متغيبة وبأدبها".. التفاصيل الكاملة لواقعة استغاثة فتاة من أسرتها بالدقهلية (فيديو وصور)

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية من ضبط أفراد أسرة فتاة تبلغ 24 عامًا، مقيمة بقرية دموه، استجابة لاستغاثة الفتاة على "فيسبوك"، طلبا لإنقاذها من اعتداء بدني تعرضت له في منزل أسرتها.

بايدن: ترامب يمثل تطرفًا يهدد أسس الجمهورية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنه يراهن على الأمريكيين وإن ثمة نور في نهاية النفق رغم ما يقوله المتطرفون والمؤمنون بتفوق العرق الأبيض، مضيفا أن الرئيس السابق دونالد ترامب يمثل تطرفًا يهدد أسس الجمهورية الأمريكية.

بايدن: أنصار ترامب يهددون بلادنا ويريدون إعادتها للوراء

اتهم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أنصار سلفه دونالد ترامب من الجمهوريين بعدم احترام الدستور وإرادة الشعب، مضيفًا أنهم لا قبول نتائج الانتخابات، ويحاولون إعادة البلاد إلى الوراء.

وسائل إعلام: انفجار في مصفاة عبادان جنوبي غرب إيران

أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية ونقلت وسائل إعلامية دولية، فجر الجمعة، بوقوع دوي انفجار قوي، في محافظة خوزستان جنوبي غرب البلاد، مصدره مصفاة النفط بمدينة عبادان.

مصروفات المدارس الخاصة.. تنبيهات عاجلة من وزارة التعليم (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا بشأن زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

هدم مدفن طه حسين.. أول تعليق من حفيدته على صورة الإزالة

علقت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين، على الصورة المتداولة بشأن كتابة كلمة (إزالة) على مدفن عميد الأدب العربي.