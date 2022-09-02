أسباب اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف خبراء القطاع السياحي، أسباب اختيار المقاصد السياحية المصرية ضمن أفضل المقاصد في العالم، خصوصا شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر.

علق الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على اختيار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022.

وأكد هزاع لمصراوي، أن هذه الاختيارات ستعمل على زيادة السياحة في موسم الشتاء المقبل وزيادة أعداد السائحين على شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ما يزيد من الدخل والناتج القومي من العملة الصعبة في السياحة، كون السياحة أحد أهم روافد الحصول على العملة الصعبة.

وكشف هزاع، أن عملية الاختيار جاءت بناءً على آراء السائحين الذين زاروا مصر الفترة الماضية خلال 2021 و2022، وسط الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، حيث لمسوا التطور الجاري في الغردقة من حيث الخدمة والإجراءات الأمنية والاحترازية والتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم، والتطعيم ما أعطى ثقة بالنزول إلى مصر.

وأوضح أن هؤلاء السياح بعد الرجوع إلى بلادهم منحوا هذه المقاصد سمعة طيبة وآراء إيجابية عن مصر، وبناء عليه تم اختيار شرم الشيخ والغردقة ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا على مستوى العالم، بالإضافة إلى القاهرة والأقصر، وكلها نقاط إيجابية في صالح مصر يجب استغلالها في الناحية التسويقية من خلال المعارض السياحية على مستوى العالم.

وناشد هزاع، وزارة السياحة والآثار، بتجميع هذه الأمور وعرضها في شكل "فيديو" قصير بالمعارض الدولية المقرر إقامتها من جانب وزارة السياحة والآثار على مستوى العالم في موسكو وطوكيو وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا.

وتابع: علينا أن نعتمد أكثر على أوروبا لكن نتمنى أن يعمل الطيران الشارتر أو العارض بشكل أكثر من أوروبا الغربية والشرقية وتشغيل الطيران منخفض التكاليف لجلب عدد أكبر من السياحة ومنح حوافز أكثر تتمثل في دعم الطيران العارض ومنح تخفيضات على الطيران يساعد في الإقبال على مدن شرم الشيخ والغردقة.

معايير الاختيار

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم بالبحرالأحمر، باختيار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022.

واستعرض عاطف لمصراوي، معايير الاختيار ومنها: الأمان والحماية الربانية والطبيعية الخلابة والجو الرائع والخدمة الجيدة وقلة التلوث والرطوبة وعدم وجود جفاف وتنوع برامجها وأسعارها بشكل مناسب في ظل الأزمات الاقتصادية حول العالم والسائح يبحث عن البرنامج بسعر معقول.

العودة للأجداد

من جانبه، قال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن المنصات العالمية للسياحة كـ"ترب أدفيزور" تعتمد دائما على مردود السائحين وتعليقاتهم بعد عودتهم وكثير من السائحين يعتبرون تعليق جيد هو مكافأة إجادة لشركة السياحة أو الفندق حيث يأتي كثير من السائحين لاستشارة نفس المنصة أو الموقع لترتيب رحلته إلى مصر.

وأوضح أبوطالب لمصراوي، أن مدينتي الغردقة وشرم الشيخ أصبحتا وجهات سياحية معروفه، ولديها من المقومات ما يجذب أضعاف الأرقام التي وصلنا إليها ولكن بشيء من الحذر في المعاملة مع السائح والذي أصبح يملك أن يكتب مشكلته بتفاصيلها.

ونصح بشار، المتعاملين مع السائحين، بالتخلي عن الفهلوة المصرية والعودة إلى أجدادنا ونقتبس من معاملاتهم الوضوح والصدق واحترام خصوصية الضيف والابتسام في وجهه وتذليل العقبات التي تواجهه.

واختار موقع Tripadvisor، مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة.

جاء ذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

كما اختار الموقع، مدينتي القاهرة والأقصر، ضمن أفضل اختيارات عام ٢٠٢٢ للمسافرين على مستوى العالم، بالإضافة إلى اختيار أحد الفنادق المصرية بالغردقة، ضمن أفضل الفنادق على مستوى العالم، وهذه سابقة من نوعها خاصة في مجال إدارة الفنادق بمصر.

وحصلت القاهرة على المرتبة الثانية في المدن الصاعدة أو الترند Trending لزيارتها على مستوى العالم، بجانب اختيارها للمرة الثانية على أنها مقصد سياحي للمحبين والعشاق، وجاءت في المرتبة التاسعة لتوثيق ذكريات الحب والمحبين.

وجاءت مع القاهرة في المدن الترند أو المدن الصاعدة مدينة الأقصر في المرتبة الـ16، بجانب اختيارها ضمن أفضل المدن في التجارب السياحية وجاءت تجربة الطيران بالمنطاد فوق المدينة في المركز الـ 12 على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن موقع Tripadvisor يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقا لتجارب الزائرين، حيث كان قد اختار هذا العام مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها، ومدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية، ومدينتي القاهرة والأقصر ضمن أفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال العام الجاري.

جدير بالذكر، أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع Tripadvisor