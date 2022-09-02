شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. مواعيد فتح باب التقديم لشعب اللغات والبرامج الجديدة بتجارة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، مواعيد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب اللغات والبرامج الجديدة بالكلية وذلك للعام الجامعى 2022- 2023.

ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بداية من الأحد المقبل 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، ويتم إعلان نتائج القبول الأحد 11 سبتمبر .

بينما يبدأ فتح باب التقديم بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بداية من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .

ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ، من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .

أما شعبة الدراسة باللغة الفرنسية فيبدأ فتح باب التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول 18 سبتمبر .

وبرنامج الشراكة مع كلية أوشن وجامعة كين الأمريكتين ، فيبدأ التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 22 سبتمبر ويتم إعلان نتائج القبول 25 سبتمبر .

وأشارت كلية التجارة جامعة عين شمس ، إلى أن الطلاب المقبولين ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول .



