شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مدرسة جديدة.. "حياة كريمة" تحقق طفرة بالمنشآت التعليمية فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية بسوهاج، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها المحافظة، بخصوص المنشآت التعليمية خاصة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن محافظة سوهاج نالت نصيب الأسد في عدد المدارس الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة الاستيعاب والحد من كثافة الفصول ووصول الخدمات التعليمية إلى النجوع والكفور والتوابع والتوزيع العادل للطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن العام الدراسي الجديد 2022/ 20233، سيشهد دخول 150 مدرسة جديدة الخدمة ضمن مبادرة حياه كريمة على مستوى المحافظة وأن زيادة المدراس سوف يساهم بشكل كبير في عملية الجودة التعليمية داخل المدارس فكلما زاد عدد الفصول قلت الكثافة وزادت عملية التحصيل.

وأوضح أبوزيد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هي المبادرة الإنسانية الأولى لأن الهدف منها هو تكريم الإنسان المصرى وتكريم أولياء الأمور وزيادة الوعى وخلق بيئة فزيقيه داعمة للطلاب داخل الفصول والملاعب وحتى دورات المياه أصبحت بكود جديد لخدمة الطلاب بنسبه وتناسب وهناك فصل كامل بين تلك الدورات للطلاب والطالبات وهذا يعطى الثقة الكاملة لأولياء الأمور في أرسال أبنائهم للعملية التعليمية.

وفى نهاية التصريحات لليوم السابع قال أبو زيد أن عدد المدارس على مستوى المحافظة بلغ 3260 مدرسة متنوعة، تضم مليون و200 ألف طالب وطالبة، وتبلغ كثافة الفصول 42 طالبًا في الفصل الواحد.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أوضح في تصريحات سابقة أن إجمالي عدد المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 214 مدرسة، وفرت 2920 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و 148 مليون و 900 ألف جنيه، خلال الفترة منذ يوليو 2019م وحتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية .

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن السنة المالية يوليو 2019م شهدت الانتهاء من 56 مدرسة، ما بين إنشاء جديد، وتوسعة، وفرت 863 فصل دراسي، بتكلفة 337 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 53 مدرسة خلال السنة المالية يوليو 2020م، بتكلفة 263.4 مليون جنيه، وفرت عدد 685 فصل دراسي، وخلال السنة المالية يوليو 2021م، تم الانتهاء من 98 مدرسة، بتكلفة 501.2 مليون جنيه، وفرت 1253 فصل دراسي، وفي يوليو 2022م، تم الانتهاء من 7 مدارس بتكلفة 47.3 مليون جنيه، وفرت 119 فصل دراسي .