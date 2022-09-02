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"الأرصاد" تكشف نسب الرطوبة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل،  حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الإثنين كما يلى :

 

- القاهرة الكبرى: 

العظمى 80-85

الصغرى 40-45

 

 

- الوجه البحرى: 

العظمى 80-85

الصغرى 40-45

 

- السواحل الشمالية:

العظمى 85-90

الصغرى 60-65

 

- جنوب سيناء : 

العظمى 60-65

الصغرى 30-35

 

- شمال الصعيد : 

العظمى 50-60

الصغرى 20-25

 

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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