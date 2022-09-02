شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الهدف من ميكنة الحيازة الزراعية؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على مزايا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"
1- حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة .
2- إتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار ، والتقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة .
3- الاستفادة من المنظومة في وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها .
4- تدقيق الحيازات من خلال إصدار البطاقة الذكية والقضاء على الحيازات الوهمية .
5- تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كافة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة .
6- إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج – من خلال " كارت الفلاح".
7- التعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه.
8- زيادة الكفاءة التشغيلية وسرعة تداول البيانات وتطوير مهارات العاملين .
9- التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين .