شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية وشباب الخريجين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، معرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية وشباب الخريجين من أبناء المحافظة بالتعاون مع جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم أصحاب الحرف وشباب الخريجين والتسويق لأفكارهم ومنتجاتهم.

‏‎وأوضحت نائب المحافظ، أن المعرض يقام اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت 3 سبتمبر، مشيرة إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للعارضين من أهالى المحافظة لعرض منتجاتهم على أعضاء النادى والترويج لها وتوفير فرص للترويج لمنتجات الشباب والصناعات اليدوية من أبناء الجيزة.

‏‎حضر الافتتاح عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، وأعضاء مجلس إدارة نادى دريم لاند.