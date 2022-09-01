شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 أطنان سكر و1150 زجاجة زيت قبل بيعها فى السوق السوداء فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية تموين الجيزة حملة مكبرة، برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة، على أوكار الفساد بمنطقة العياط، ابو النمرس، الحوامدية، بالتنسيق مع العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة، فى ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور على المصيلحي، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط سلع تموينية مجمعة، وإدارة نشاط بدون ترخيص، والاتجار فى بيع سلع مدعمة بغرض التربح وبيعها فى السوق السوداء بياناتها كالاتى، حيث تم ضبط ما يقرب من تسعة طن سكر تموينى مجمع لبيعه فى السوق السوداء لغرض غير المخصص له وتم التحفظ عليه بمخازن جملة القطورى بالعياط ومخزن جملة الحوامدية لحين صدور قرارات النيابة المختصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1150 زجاجة زيت خليط مجمعة فى مخزن قرية الرقة بالعياط لغرض بيعها فى السوق السوداء والتربح منها، وتم التحفظ بمخزن جملة القطورى، كما تم ضبط مخزن سجائر مجمعه به كميات كبيرة بغرض احتكار السلعه وبيعها فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة بمبالغ قدرها ثلاثة مليون وستمائة جنية تقريبا مختلفة الماركات، وتم التحفظ على كميات من السجائر المستوردة.

وتم ضبط مصنع لصناعة العصير بأكثر من طعم لمزاولته النشاط بدون ترخيص ولا أي اشتراطات صحية ومكان غير ادمى، وتم تشميع المصنع لحين صدور قرار النيابة المختصة.

وشهدت الحملة التحفظ على كمية من السكر المكرر بشكائر زنة الشيكارة 50 كيلو وتم التحفظ عليها بمخزن الجمله لحين صدور قرار النيابة المختصة، والتحفظ على 14000 زجاجة عصير مختلفة الأنواع، وضبط مصنع دهانات بمنطقة ابو النمرس معروف فى منطقة ابو النمرس لإعادة تدوير المنتجات المنتهية الصلاحية وعدم وجود فواتير، حيث تم ضبط 6000 عبوة دهانات مختلفة الأوزان،2500و عبوة منتج نهائى يتم إعادة تدويرها وبيعها للمواطنين، و4000 عبوة مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط مخزن دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5 بالعياط دقيق الحداد وتم التحفظ عليها لتعليتها على الرصيد بمطحن ابو هشيمة لصرفها للمواطنين فى صورة رغيف بلدى مدعم.

كما شهدت الحملة ضبط مخزن بدون ترخيص للاسمدة الزراعية المدعمه بحوزة مالك المخزن بمنطقة الحوامدية بكميات قدرها 3 طن وسبعمائة كيلو جرام كيماوي زنه الشيكارة 50 كيلو (3700 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة)، وضبط مصنع لملح الطعام والسكر وتم تحرير محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على الكميات لحين صدور قرار النيابة المختصة بكمية قدرها 30 طن ملح، وتم تحرير عدة محاضر جنح وتسليم المتهمين للنيابة المختصة وجارى متابعة قرارات النيابة.