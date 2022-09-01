شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر فى إسبانيا خلال 90 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد كارلوس الثالث الصحى فى إسبانيا عن وفاة أكثر من 4600 مواطن بسبب موجات الحر المرتفعة التي تتعرض لها البلاد، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

ووفقا لنظام إحصاء الوفيات اليومية الذي عرضه المعهد عبر صفحته، فقد توفي 4655 شخصا بسبب موجات الحر خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو إلى 30 أغسطس والتى بلغت أعلى نسبة لها في شهري يوليو وأغسطس حيث كان إجماليها 3825 حالة وفاة.

وتراوحت درجات الحرارة في إسبانيا في شهري يوليو وأغسطس ما بين 38 -40 درجة مئوية.