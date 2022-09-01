الإداري يرفض طلبات رد المحكمة في استشكال سامح عاشور على استبعاده من انتخابات المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض جميع طلبات رد المحكمة المقامة من سامح عاشور المحامي، في الإستشكالات المقامة منه على استبعاده من انتخابات المحامين، وتغريم مقدم طلب الرد مبلغ 8 آلاف جنيه عن كل طلب.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت منذ قليل، برفض الدعوى المقامة من سامح عاشور المحام، ضد مجدي سخي، بصفته وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، والذين طالب خلالها بوقف انتخابات نقابة المحامين.

وطالب عاشور في دعواه بوقف الإنتخابات لحين قبول استقالته في مجلس الشيوخ.

وكانت محكمة مجلس الدولة في 27 اغسطس الماضي، باستبعاد​ كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين وأيضاً منتصر الزيات .

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهي فاطمه الزهراء غنيم.