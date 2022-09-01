الجريدة الرسمية تنشر قرار سلامة الغذاء للمواد المصرح باستخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار مجلس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رقم 15 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2020، بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يضاف إلى قائمة المواد المسموح باستخدامها للمجموعة الغذائية رقم 14- 2- 7 مشروبات كحولية معطرة (مثل المعطر من البيرة، النبيذ، والمشروبات الروحية، والمشروبات المنعشة منخفضة الكحول) الواردة في قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2020، ما يلي:-