الطقس غدا الجمعة: انخفاض حرارة وشبورة.. وسقوط أمطار في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، بالتزامن مع تحسن الأجواء نسبيا وانخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان، إن البلاد تشهد طقسا حار رطب خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا كذلك على العاصمة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن البلاد تشهد أيضا نشاط للرياح خلال فترات المساء على بعض المناطق، وعلى فترات متقطعة؛ مما يُقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتسجل درجة العظمى على القاهرة 33 مئوية، حيث تشهد مع الوجه البحري، شبورة مائية خفيفة، وأجواء مشمسة، بالإضافة إلى نشاط رياح أحيانا؛ ما يساعد على تلطيف الطقس، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، إلى أن السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء؛ تشهد غيوما جزئية، وشبورة مائية خفيفة، فيما تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أجواء مشمسة، ونشاطا للرياح، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%.

وتابعت: تشهد منطقتي شمال وجنوب الصعيد، أجواءً مشمسة ونشاطا للرياح أحيانًا، ويُصبح الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة خلال فترات المساء.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار ارتفاع الموج على البحرين الأحمر والمتوسط، ليكون على البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر بالاتجاه الشمالي الشرقي، وتكون خفيفة إلى معتدلة، وتكون حركة الموج بالبحر الأحمر معتدلة، واتجاه الرياح شمالية غربية، بارتفاع يتراوح من 1.5 إلى 2 متر.